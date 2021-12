Salta un posto di blocco: neopatentato inseguito dai vigili perde 69 punti della patente

E’ stato fermato sulla MeBo dalla Polizia municipale dopo un lungo inseguimento un giovane altoatesino che alla guida di un furgone è scappato nella notte da un posto di blocco.

Il ragazzo, neopatentato, aveva incrociato i vigili nella zona di Maia Bassa a Merano ma non si era fermato all’alt imposto dagli agenti. Fuggito prima in direzione di Marlengo, lo spericolato venostano ha imboccato la superstrada lanciandosi a tutta velocità in direzione di Bolzano.

Entrato allo svincolo di Merano sud è poi uscito per concludere la sua corsa a Maia Alta. Per lui una multa di 1200 euro e la decurtazione di ben 69 punti della patente.

L’articolo Salta un posto di blocco a Merano: neopatentato inseguito dai vigili perde 69 punti della patente proviene da La voce di Bolzano.