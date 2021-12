Rimborsi irregolari per Trento: si dimette la consigliera della Svp Jasmin Ladurner

Dimissioni in accordo con il partito per quattro rimborsi non dovuti. Questo spetterà a breve alla consigliera provinciale della Svp Jasmin Ladurner.

A comunicarlo ufficialmente è l’Obmann della Stella alpina Philipp Achammer. Si tratta di quattro trasferte a Trento che la 28enne non avrebbe fatto con la sua auto.

Una decisione che per Achammer era inevitabile “per un comportamento errato. Ladurner merita rispetto per essersi assunta la responsabilità. La ringraziamo per il lavoro svolto in questi tre anni in consiglio provinciale di Bolzano“.

