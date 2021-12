Prima un tamponamento alla Rocchetta, poi il recupero di un’auto in difficoltà: doppio intervento per i Vigili del Fuoco di Ton

L’ultima mattinata del 2021 è stata piuttosto impegnativa per i Vigili del Fuoco volontari di Ton, che sono stati chiamati a un doppio intervento, anche se fortunatamente, in entrambi i casi, non era accaduto nulla di grave.

Poco dopo le 9 i pompieri sono accorsi in località Rocchetta dove, in prossimità dell’attraversamento pedonale, una vettura aveva tamponato l’auto che la precedeva.

Per fortuna nessuno si era fatto male, i Vigili del Fuoco si sono limitati quindi alla messa in sicurezza e alla pulizia della sede stradale.

Qualche ora più tardi, intorno alle 12.20, i Vigili sono stati chiamati invece per prestare soccorso a un’autovettura che, a causa del navigatore, era finita in una strada di campagna ancora innevata.

In questo caso i volontari hanno montato le catene sulle ruote del veicolo rimasto bloccato, accompagnandolo fino alla strada principale.

