Il successo del progetto “Speranza al Quadrato” di Olle in Valsugana

Una festa di colori attira l’attenzione dei visitatori al mercato di Borgo Valsugana che in questo periodo natalizio possono trovare la bancarella del progetto “Speranza al quadrato”, tessuti realizzati ai ferri o all’uncinetto di quadrati 13×13 con una bella storia da raccontare.

Che lavorare a maglia contribuisca a migliorare l’umore rilasciando serotonina è un dato di fatto, soprattutto se unito al desiderio della piccola comunità di Olle di realizzare qualcosa di utile e bello al tempo stesso.

L’idea è nata nel marzo 2020 in pieno lockdown da tre donne, Rosanna Compagno, Wilma Dandrea e Lorenza Denicolò che di fronte al periodo difficile legato alla pandemia, hanno pensato di addobbare la piazza e le strade della piccola frazione della Valsugana con alcune installazioni che ormai fanno parte del paesaggio, tessendo insieme i quadrati creati pazientemente dalle volontarie; un invito che è andato al di là delle aspettative.

Il messaggio si è diffuso di famiglia in famiglia, varcando i confini comunali e provinciali.

Tantissime persone hanno contribuito, inviando i loro manufatti fantasiosi in lana o cotone di recupero.

Il 23 dicembre 2021 la trasmissione di Rai3 “Geo & Geo” ha dato spazio all’iniziativa intervistando le fondatrici e mostrando la piazza di Olle con lo splendido albero di Natale alto 8.40 metri.

La sua struttura in legno e ferro, è avvolta da un mantello formato da tremila mattonelle.

E’ stato un momento corale con le donne all’opera intente al lavoro a maglia, la stessa conduttrice Sveva Sagramola si è emozionata per le belle immagini, la passione e la bontà del progetto che proseguirà nel 2022.

Finora sono arrivate 7500 “mattonelle granny” da tutta Italia, creando condivisione e socialità anche a distanza, a ricordare il vecchio filò che un tempo accomunava intere generazioni nelle fredde giornate invernali.

Nel progetto “Speranza al quadrato” artiste dai 10 ai 90 anni hanno saputo tramutare pensieri, speranze e preghiere in creatività, ben accetti anche i quadrati non perfetti.

E’ un progetto inclusivo con finalità sociale perché permette di trovarsi all’aperto durante la bella stagione, per lavorare a maglia ma anche per comunicare, un modo per ovviare alla solitudine e “intessere” relazioni.

L’anno 2021 è stato ricco di soddisfazioni per il progetto “Speranza al quadrato” che ha reso orgoglioso il paese di Olle, quali obiettivi per il 2022?

Rosanna Compagno commenta così: “Non essendo ancora un’associazione formale il progetto “Speranza al quadrato” proseguirà a braccio e in primavera ci ritroveremo al parco a sferruzzare. Ci piacerebbe coinvolgere anche i giovani, magari organizzando dei corsi”.

Invita a visitare la pagina Facebook “Speranza al quadrato” per tenersi aggiornati sulle prossime iniziative.

D’altronde il “knitting” (sferruzzare) non è solo tradizione, è diventato un trend a livello mondiale. Realizzare berretti, sciarpe, calze e maglioni con un caldo filato è un hobby anti-stress che fa trascorrere bene il tempo e gratifica.

