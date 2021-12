Ecco tutto quello che c’è da sapere sul mercato Forex

Se volete conoscere il trading, FX fa al caso vostro . Nel caso anche voi vi stiate affacciando al mondo degli investimenti, non potete non conoscere uno dei mercati più grandi al mondo, quello del mercato Forex.

Grazie a questa tipologia di investimenti avrete la possibilità di iniziare a investire e fare trading in maniera facile e veloce senza aver in mente troppe informazioni e notizie, come spesso avviene per i mercati azionari.

Con il trading forex avete l’occasione di cimentarvi anche con l’interesse scaturito dall’inflazione o dalla valutazione di una valuta, lucrando quindi sui tassi di cambio.

Questo mercato infatti risulta essere uno dei più antichi mercati disponibili, proprio dovuto dalla necessità di scambiare moneta che è soggetta a molte svalutazioni con il tempo. Con tutto questo via vai di fluttuazioni si sono create delle vere e proprie istituzioni su questo mercato

Il mercato rimane comunque decentralizzato e non sottoposto a qualche ente internazionale, dove si può fare trading semplicemente con qualche click.

Il mercato forex è quindi il più gettonato per tutti i trader internazionali e il più utilizzato poiché molte valute sono sottoposte a tantissime fluttuazioni per via dei problemi interni, ma non presenta delle dinamiche simili alla borsa.

Tutto questo è disponibile attraverso molti broker online, come ad esempio AvaTrade, che riesce sempre a fornire un’ottima opportunità per tutti gli investitori moderni. Con questo provider avrete a disposizione una larga scelta di valute su cui fare trading semplicemente, scegliendo le vostre posizioni e investendo nello scambio di una valuta che avrete scelto precedentemente.

Ad esempio il dollaro è fortemente soggetto a fluttuazioni con l’euro, che scende e sale con una certa frequenza e costanza. Investire e acquistare moneta statunitense quindi risulta un grande aiuto per avere qualche guadagno nel giro di qualche mese.

Dove ha sede il mercato Forex – Il mercato non ha una sede fissa e viene detto OTC, ovvero Over the counter. Apre nel fuso orario alle 22 di domenica e chiude alle 23 di venerdì, per l’orario all’italiana. Per questo è attivo solamente 24 ore al giorno per 5 giorni a settimana.

Il trading basato sull’acquisto delle valute non solo conferisce una buona chance di guadagno se il vostro investimento vuole essere visto in chiave lungo e medio termine per valute più stabili, ma anche come un modo di acquistare valuta futura per il prossimo viaggio all’estero.

Sicuramente se avrete viaggiato in uno stato con una moneta diversa dall’euro vi sarete trovati a cambiare moneta, ma adesso potete farlo per lucrare sui interessi che generano da quest’ultima. Acquistare una moneta conferisce comunque un buon tasso di liquidità, ma dovete stare attenti quando convertirla nel caso il cambio sia favorevole con l’Euro. La domanda e l’offerta regola questo mercato e quindi le fluttuazioni sono determinate dagli scambi di moneta

Se viene richiesta un’altissima quantità di moneta di dollaro, il suo valore scenderà di prezzo. Quindi la speculazione finanziaria è proprio qui. Ma oltre a questo vengono anche altri fattori come il quadro macroeconomico o alcuni movimenti finanziari. Anche questa pandemia ne ha fatto parte, e avere un movimento brusco scaturito da qualche evento importante fa sì che ci possiamo trovare in presenza di fluttuazioni molto grandi e brusche. Qui l’abilità del trader di comprare e vendere moneta nei momenti giusti per avere un ritorno dà il valore di acquisto e di vendita.

Anche se iniziare a fare trading sul forex non richiede una grossa conoscenza in ogni suo aspetto, come possiamo averla per i mercati finanziari. Questo mercato però non è da prendere troppo sotto gamba e quindi gestire i principali rischi connessi al trading.