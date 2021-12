Vietati i trasporti pubblici ai «No Vax». Si va ormai verso l’obbligo vaccinale

Nuova stretta del governo: dal 10 gennaio niente quarantena a chi ha la terza dose.

Il chiaro obiettivo del governo è quello di non paralizzare l’Italia e di spingere ancora di più i cittadini verso il booster, considerando che, dal 10 gennaio, potranno prenotarsi tutti coloro che hanno ricevuto la seconda dose da almeno 4 mesi.

Poter dire addio alla quarantena non è l’unico “upgrade” riservato a chi riceve il booster: per andare in visita in una Rsa o in un hospice bisogna aver fatto la terza dose: il Green Pass con due dosi non basta più, va accompagnato anche con un tampone negativo.

Sempre dal 10 gennaio, invece, il certificato rafforzato, servirà per viaggiare su tutti i mezzi di trasporto, compresi quelli locali e regionali, e per mangiare al ristorante, anche all’aperto.

Oltre che per accedere a una serie di altri luoghi dedicati allo svago: musei e siti culturali, palestre e piscine, centri benessere e termali, parchi divertimento, sale giochi e sale scommesse o bingo.

L’esplosione della variante Omicron, l’inevitabile riduzione degli obblighi di quarantena per chi ha ricevuto tre dosi del siero contro il Covid e la necessità di stringere d’assedio chi resiste alla vaccinazione, stanno portando il governo di Mario Draghi verso la soluzione mai presa fin qui in considerazione: l’introduzione dell’obbligo per tutti gli italiani.

A convincere il premier sono stati anche questi ultmi dati che spiegano che dal 7 dicembre al 28 dicembre si registra un +46%, mentre i pazienti vaccinati nello stesso periodo ha registrato solo un +19%.

Come ha confermato la stessa Fiaso, i no vax sono circa il 71% del totale dei pazienti ricoverati in Rianimazione contro il 29% di vaccinati. Nei reparti ordinari la presenza di pazienti non vaccinati è invece del 54%.

I vaccinati hanno una media di 70 anni con i 63 dei non vaccinati e le due categorie soffrono di stati di salute diversi: il 71% dei vaccinati ricoverati soffre di gravi patologie mentre meno della metà dei pazienti non vaccinati (47%) è affetto da altre malattie.