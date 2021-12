Ubriachi sulle piste di sci, fioccano le multe

Nonostante il costante impegno dei responsabili degli impianti di risalita di diverse zone dell’Alto Adige (parliamo dei comprensori sciistici di “Carezza”, del “Corno del Renon”, di San Martino e di Obereggen) i carabinieri hanno contestato cinque contravvenzioni ad altrettante persone prive di mascherine sugli impianti di risalita, che peraltro non le hanno indossate nonostante i ripetuti inviti da parte dei militari.

In un’occasione, in particolare, un carabiniere ha richiamato l’attenzione di una donna, che durante tutto il viaggio in seggiovia nel comprensorio sciistico di Obereggen non ha indossato la mascherina prevista, nonostante la presenza del militare stesso sulla medesima panca e il fatto che fosse stata più volte invitata a provvedere, venendo quindi multata.

Nello stesso luogo, sono state sanzionate per “ubriachezza in pubblico” tre persone, che sottoposte a controllo hanno mostrato evidenti segni di assunzione smodata di alcolici.

Sono stati poi multati tre giovani, che hanno pensato bene di ridiscendere con gli sci dopo la chiusura degli impianti, mettendo a repentaglio la propria vita per la presenza dei gatti delle nevi che battono le piste.

Nello stesso comune, è stato controllato un autista di pullman di una società privata trasporto turisti, trovato al lavoro privo di green-pass, che è stato sanzionato assieme al proprio datore di lavoro.

Nei comprensori sciistici di Renon e di Nova Levante infine sono stati effettuati negli ultimi giorni circa cento controlli a clienti delle baite. Nel primo comune è stata poi sorpresa al lavoro la titolare di un esercizio commerciale, la quale non aveva la certificazione verde.

