Test fai da te, farmacie prese d’assalto ma il 30% dei risultati sono falsi negativi

Le vacanze natalizie, i cenoni di Natale e il prossimo di capodanno hanno fatto in modo che ci fosse una corsa ai tamponi rapidi “fai da te” in farmacia.

Durante questi giorni c’è stato un vero e proprio assalto alle farmacie, cosa che, negli ultimi anni, non risulta essere una novità.

Centinaia di persone hanno pensato bene di essere prevenuti per gli imminenti incontri con parenti ed amici e quindi di farsi questi test che in realtà, secondo molti professionisti, non sono del tutto attendibili.

Alcuni, spiegano, che i test fai da te non individuano la positività per il 30% dei casi. Questo accadrebbe a causa di chi fa il test, il quale potrebbe essere fatto nel momento sbagliato oppure, fatto male.

Secondo costoro dunque, il test fai da te non sarebbe sufficiente neppure per i vaccinati per partecipare alle feste natalizie.

Questo tipo di test viene preferito per la facile reperibilità, la comodità e per il prezzo che varia dai 5 agli 8 euro.

Secondo alcuni farmacisti appunto, per essere sicuri di non essere positivi, si dovrebbe almeno fare un test rapido “classico” ovvero quelli in farmacia. Altri invece sono convinti dell’attendibilità di quelli “fai da te”.

Proprio per l’acquisto in massa di questo prodotto, ora le farmacie si trovano in difficoltà per la mancanza di questo tipo di prodotto.

Alcune li hanno finiti mentre altre sono riuscite a continuare la vendita per le scorte fatte.

In ogni caso, ulteriori test rapidi da fare a casa, sono in arrivo. Il prodotto non manca, deve solo arrivare nei vari centri.

Un’ulteriore criticità però riguarda la prudenza delle persone. Risultano infatti esserci casi di individui risultati positivi che hanno deciso di non auto isolarsi e di continuare la loro vita come se nulla fosse successo.