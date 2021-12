Pandemia, anche l’autostrada soffre: calo drastico del traffico leggero in A22 ma dominano i Tir

Dopo il drastico calo delle presenze sui mezzi pubblici locali (-40% nel 2021 rispetto al 2019) l’emergenza sanitaria non risparmia nemmeno il traffico in A22.

Lo si nota soprattutto confrontando i dati del mese di dicembre, che mostrano una situazione preoccupante per ciò che riguarda il traffico leggero in decisa diminuzione.

A differenza dei mezzi pesanti cui afflusso sulla rete autostradale ha registrato un significativo aumento, il passaggio dei veicoli ordinari segna un crollo.

Lo ha sottolineato l’ad di Autobrennero Diego Cattoni mostrando i numeri ridotti delle entrate derivanti dai pedaggi.

Nel 2020, vero anno nero dei passaggi, il calo era stato dell’80% durante il primo lockdown mentre a dicembre si era arrivati al 50. Si parla di un valore di produzione sceso di 95,5 milioni rispetto a 87,1 milioni del 2019.

Ma il recupero del 2021 (20,58% del traffico di veicoli leggeri e del 14,82% di traffico pesante) non basta a risanare una tendenza nella sostanza altalenante: quest’anno il traffico leggero è calato del 21,01% mentre ha tenuto quello pesante (-1,51%).

Resistono dunque i tir il cui passaggio è stato in costante aumento da giugno, anche grazie al fatto che la nostra provincia si conferma come anello di congiunzione per gli scambi economici tra l’Italia e l’area germanica.