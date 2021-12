Omicron terrorizza l’Europa: la Finlandia chiude ai non vaccinati, boom di contagi in Francia

Omicron invade l’Europa a piccoli passi ma con una rapidità impressionante. L’alto tasso di contagiosità della variante non sta lasciando scampo alla Francia, che ad oggi risulta letteralmente ‘invasa’ dai casi di contagio.

Le proiezioni del ministero della Salute d’oltralpe parlano di 250mila casi al giorno entro l’inizio di gennaio. Sono 30.383 i nuovi contagi da Coronavirus accertati nelle ultime 24 ore nel Paese e per il capo del dicastero Olivier Véran, Omicron sarebbe ‘almeno tre volte più contagiosa della Delta“.

Nello stesso lasso di tempo sono 256 morti a causa del virus, 16.291 malati sono ricoverati. Nei reparti di terapia intensiva si trovano 3333 pazienti, 328 dei quali entrati oggi.

La variante Omicron sta diventando dominante, o lo è già, in diversi Paesi tra cui Danimarca, Portogallo e Regno Unito, dove i suoi numeri raddoppiano ogni giorno e mezzo, “con tassi di trasmissione mai visti prima“, dice Hans Kluge, direttore dell’Ufficio regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità per l’Europa.

La variante, identificata meno di un mese fa, è già stata individuata in 38 dei 53 paesi della Regione europea dell’Oms. L’enorme volume di nuove infezioni potrebbe portare a più ricoveri e a interruzioni diffuse dei sistemi sanitari e di altri servizi critici.

In Germania sono partite una serie di restrizioni, tra cui l’obbligo di disputare gli eventi sportivi a porte chiuse. L’accesso ai ristoranti resta limitato alle persone che possono dimostrare di essere vaccinate o guarite. Dal 28 dicembre, inoltre, è stata vietata la presenza di spettatori a eventi sportivi, spettacoli culturali, concerti e altri grandi eventi pubblici. Saranno infine chiuse tutte le discoteche.

La Svezia sollecita il ricorso allo smart working con l’obiettivo è evitare che i contagi si impennino fino a raggiungere i 15.000 casi quotidiani previsti a metà gennaio nello scenario peggiore. Nelle precedenti ondate, i bollettini quotidiani non hanno mai superato quota 11.000.

Il Portogallo invece dispone la chiusura di locali e bar, lo smart working diventa la regola dal 26 dicembre almeno fino al 9 gennaio. Per entrare negli alberghi portoghesi servirà un tampone negativo, a Capodanno non saranno consentite riunioni con più di 10 persone. La stretta viene varata con un incidenza di 433 casi per un milione di abitanti. La settimana precedente il dato era di 386 casi.

La Danimarca aspetta che comincino a fare effetto le restrizioni già in vigore da alcuni giorni. Domenica il paese ha chiuso cinema, teatri e sale da concerto e ha limitato gli orari di apertura dei ristoranti. Le misure dovrebbero durare almeno quattro settimane. Ieri, intanto, sono stati annunciati 13.558 nuovi casi, almeno 500 dei quali riguardano persone che avevano già contratto il virus.

Negli Stati Uniti sono stati registrati oltre 500mila nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, il numero più alto dall’inizio della pandemia. Solo nella città di New York il tasso di positività medio degli ultimi sette giorni è quasi il 20%, per l’esattezza il 19,97%.