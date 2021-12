Nevicate del dicembre 2020, ripartito il finanziamento statale di 8,6 milioni di euro

Nel mese di dicembre dello scorso anno, nei giorni 4, 5, 6, 27 e 28, abbondanti nevicate avevano interessato il territorio di diversi comuni del Trentino, costringendo numerose amministrazioni comunali a interventi straordinari per la rimozione della neve, a tutela dell’incolumità pubblica e a garanzia del regolare svolgimento dei servizi pubblici.

Con un provvedimento proposto dal presidente Maurizio Fugatti, la Giunta provinciale ha ripartito oggi il finanziamento statale di 8.600.000 euro, stanziato a sostegno delle maggiori spese sostenute per l’emergenza neve, ed ha concesso ai comuni interessati il relativo contributo.

Di questa somma infatti, 6.650.509,57 euro in totale andranno per quote ai comuni e 1.949.490,43 euro alla Provincia autonoma di Trento.

Il Piano degli interventi relativi alle precipitazioni nevose, necessario per ottenere il finanziamento statale, era stato adottato con Ordinanza del Presidente della Provincia nell’ottobre scorso.

Nello stesso mese la Giunta provinciale aveva dettagliato le tipologie degli interventi oggetto dei contributi, aveva approvato i criteri e le modalità per la concessione ai comuni dei contributi, per la realizzazione delle attività inserite nel “Piano”, aveva approvato provvisoriamente il riparto del finanziamento statale ed aveva assegnato provvisoriamente l’importo di 6.857.326 euro ai comuni.

Con il provvedimento adottato oggi è stato quindi approvato il riparto finale dell’importo finanziato dallo Stato.

