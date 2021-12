Molveno chiude il 2021 con due importanti anniversari: i 70 anni del Coro Campanil Bas e i 100 dal grande incendio

Nell’anno che sta per concludersi Molveno ha voluto ricordare con concerti, serate informative e mostre due importanti anniversari: i 70 anni del Coro Campanil Bas e i 100 anni dall’incendio che distrusse il centro del paese e cambiò per sempre la sua immagine.

Negli ultimi mesi del 2021 molti sono stati gli appuntanti con il Coro Campanil Bas di Molveno per ricordare i 70 anni di uno dei cori più importanti e longevi del Trentino.

Per l’occasione sono stati organizzati concerti, serate e canti religiosi per le messe delle parrocchie di Molveno e degli altri paesi dell’Altopiano della Paganella.

Era il lontano 1951 quando il Coro Campanil Bas venne fondato da un gruppo di amici di Molveno appassionati di musica popolare: Giuseppe Franchi, Ferdinando Giordani, Graziano, Carlo e Pio Bonetti.

Un gruppo di amici appassionati della montagna, la cui passione deve aver contribuito nella scelta del nome, ovvero la cima più bella delle Dolomiti di Brenta, il Campanile Basso.

I primi coristi si dilettavano nel cantare i canti più popolari della tradizione montana, mentre oggi il repertorio del Coro Campanil Bas spazia dai canti regionali fino a quelli nazionali e internazionali.

In questi anni sono stati molti i concerti in Italia e all’estero che hanno contribuito a diffondere la tradizione del bel canto montano, oltre alle molte registrazioni e alla prima pubblicazione in occasione del 60° anniversario.

L’obiettivo del Coro Campanil Bas è ora quello di mantenere viva la tradizione del coro e di garantire il ricambio generazionale, attraverso la ripresa dei corsi musicali per i ragazzi dell’Altopiano della Paganella che con la pandemia erano stati interrotti.

Un altro importante anniversario che è stato ricordato nel 2021 dal paese di Molveno è l’incendio del 1921 che devastò il paese e cambiò per sempre la sua immagine.

Lunedì 5 settembre 1921 verso le ore 15, un incendio partito dal fienile di una casa vicino all’antico portico del dazio, devastò in pochissimo tempo il centro del paese.

I giornalisti dell’epoca scrissero che si trattò di uno degli incendi più devastanti e veloci della storia del paese, ma anche regionale. Molveno era all’epoca un cumulo di case aggruppate, innestate l’una all’altra, costruite in pietra e con tetti e sovrastrutture in legno.

Quindi, fin da subito, l’incendio fu impossibile da domare e in meno di mezzora tutti i tetti delle abitazioni centrali bruciarono e crollarono in breve tempo. Il numero di case distrutte fu una sessantina su un totale di circa 110; furono distrutti tetti, foraggi e fienili, risparmiando il bestiame e la popolazione che riuscì a scamparsela.

Le testimonianze dell’epoca raccontano che gli aiuti dal Comando Militare italiano furono tempestivi per l’epoca e infatti le fotografie scattate nei giorni a seguire l’incendio comprovano l’arrivo di tende, legname e viveri per la popolazione sfollata.

La ricostruzione del paese fu veloce, ma snaturò completamente l’antico aspetto del paese che venne ricostruito in cemento armato e con la demolizione delle sue più antiche abitazioni. Tutto ciò è stato ricordato a Molveno nel 2021 con serate informative e una mostra divulgativa organizzata lungo le strade del centro del paese per turisti e residenti.