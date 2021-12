Il Viaggio meraviglioso tra scienza e filosofia: al Muse una mostra da non perdere

Fino al 5 giugno 2022, al primo piano del Palazzo delle Albere di Trento, è possibile visitare la mostra “Il Viaggio meraviglioso tra scienza e filosofia”.

La mostra, nata da un’idea di Stefano Zecchi e a cura di Beatrice Mosca, è in realtà una narrazione immersiva rappresentata tramite video, filmati ritmati e scenografie evocative. Si tratta di un viaggio tra scienza, filosofia, vita, pensiero e amore: un’esperienza da fare!

Il visitatore viene subito proiettato tra le pieghe del tempo e della conoscenza in un cammino dove due simbologie come la bellezza e l’amore ritornano come un eterno richiamo al fine di portare lo spettatore a riflettere sul senso della vita dell’uomo e sui suoi perché più nascosti.

Tra mito, logos, filosofia, incanto della fede, armonia dell’umanesimo, scienza moderna e cosmo, si viene accompagnati dai alcuni dei principali esponenti di questi concetti in un cammino colmo di interrogativi contemporanei su spazio e tempo.

Le opere di Pavese, Dante, Platone creano un sentiero intrigante che parte dalle origini del pensiero e della coscienza dell’uomo. Passando per la tradizione classica, per poi arrivare alla modernità, si viene accompagnati dai discorsi di Platone fino alla scienza di Galileo, Cartesio e Newton.

L’amore, la conoscenza, la bellezza e la costante ricerca di risposte ai grandi interrogativi dell’uomo consentono un abbandono quasi totale verso gli stimoli a cui si viene sottoposti durante tutte le varie stanze, ognuna con un capitolo diverso.

Un sentiero in penombra, illuminato solo da luci e video che ci porta ad aprire la nostra mente, ci manda tra le stelle, tra le luci e le ombre della conoscenza.

Accompagnati dai dialoghi presenti nei video e dalle citazioni di filosofi, artisti e scienziati, tra i frammenti delle vite di coloro che hanno segnato dei punti fissi tra scienza e filosofia, è quasi naturale lasciarsi trasportare in questo viaggio.

“Ci vuole un mito, ci vogliono miti, universali fantastici, per esprimere a fondo quest’esperienza che è il mio posto nel mondo” scriveva Cesare Pavese nei Dialoghi con Leucò.

Ed in questa costante ricerca di risposte che si ritrovano la curiosità e quella voglia di trovare le ragioni, l’origine di ogni cosa e la risposta ad ogni perché.

