Fugatti: «Il Trentino rimarrà in zona gialla». Oggi oltre 1.100 contagi e una vittima

Nella conferenza stampa di Giunta organizzata oggi alle 11.30 il presidente Fugatti ha anticipato qualche dato sulla situazione in Trentino riguardante il covid.

Nelle ultime 24 ore sono oltre 1.100 i nuovi contagi tracciati dall’azienda sanitaria. «L’aumento dei casi di covid segue le proporzioni nazionali, quindi nessuna clamorosa novità» – ha detto il presidente.

Rimangono 21 i pazienti in terapia intensiva (come ieri) e salgono a 121 i ricoveri nei reparti infettivi degli ospedali (una decina in più di ieri). C’è anche un nuovo decesso e riguarda una persona non vaccinata.

Pubblicità Pubblicità

«Questo dato costante dei ricoveri nonostante il forte aumento della positività significa che il vaccino sta facendo il proprio lavoro e che l’allarme non ha rilevanza sulle ospedalizzazioni. Fra 10 giorni comunque potremo sapere meglio la situazione. Il trentino rimane in zona gialla – ha proseguito Fugatti – ieri con il nuovo decreto il governo ha accettato le richieste fatte dalle regioni. Soprattiutto al blocco della tracciatura dei contagi che diventava ormai impossibile da gestire a fronte di migliaia di persone positive».

Il presidente ha ricordato che per i vaccinati con terza dose non c’è più la quarantena, se asintomatici, e che ci sarà solo l’obbligo del tampone dopo il quinto giorno. «Ma le regioni – ha confidato Fugatti – spingevano per non fare nemmeno questo»

Green pass rafforzato invece dal 10 di gennaio 2022 sui trasporti pubblici: «Non ci sono stati controlli fino ad ora sugli autobus, ora con l’accelerazione del super green pass sui trasporti la norma va fatta rispettare. Valuteremo insieme al commissariato di governo come gestire gli eventali controlli e l’applicazione»

Pubblicità Pubblicità



Ad oggi per quanto riguarda un possibile obbligo vaccinale il presidente ha risposto che per il momento il governo non ha preso nessuna decisione certa e quindi non c’è ragione di parlarne. «La stagione turistica è buona anche in termini di prenotazioni. Le presenze per ora ci soddisfa, vedremo poi dopo il 10 di gennaio» – Ha osservato Fugatti sulla situazione turistica.

«I tempi dei contagi si raddoppiano per colpa dell’aggressività della variante Omicron – ha spiegato il direttore Ferro – per ora però non ci sono problemi per il sistema ospedaliero nazionale e anche Trentino. C’è comunque una grande attenzione da parte nostra per quanto succederà nei prossimi giorni. Abbiamo appreso con positività le nuove misure prese dal governo, l’importante è che anche i vaccinati seguano le regole, come indossare le mascherine e mantenere il distanziamento».

Ferro verso la conclusione del suo intervento ha spiegato che «i non vax non avranno più lo scudo per via di questa variante Omicron, quindi la loro situazione diventa ancora più pericolosa, l’appello è quello della vaccinazione per tutti, una risposta l’abbiamo ricevuta dai bambini che si stanno vaccinando con molta frequenza».