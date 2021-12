Ffp2, è obbligatoria per i bus ma i prezzi sono alle stelle: le famiglie in difficoltà

Le mascherine ffp2 sono da poco obbligatorie per entrare sugli autobus. Tutti dovranno rispettare questa norma che, soprattutto per gli scolari, imporrà l’acquisto di questo tipo di prodotto ogni giorno.

La durata di questa protezione risulta essere infatti di sole 8 ore. Sorge dunque spontanea la domanda riguardante la spesa che gli individui dovranno fare.

A far sorgere la polemica è stato anche il consigliere comunale di Europa Verde Lucia Coppola che ha fatto notare quanto possa essere oneroso per una famiglia dover spendere ogni giorno 2 o 3 euro per ogni figlio.

Ciò che viene chiesto da molti è di calmierare i prezzi e di aiutare le famiglie nell’acquisto.

Lo stesso tipo di mascherina viene consigliato a chiunque e verrà reso obbligatorio anche per chi fosse positivo con la terza dose e volesse circolare ugualmente.

Nel caso in cui non venissero dati degli aiuti, in molti potrebbero decidere di utilizzare la stessa protezione per due o più giorni rendendo futile l’utilizzo della stessa.

