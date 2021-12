Effetto Covid, fuga da bus e treni anche in Provincia. Nel 2021 -40% di passeggeri

Blocchi, limitazioni, piccoli e medi lockdown, estensione dei contagi: è stato un anno difficile il 2021 anche in provincia di Trento per ciò che riguarda i trasporti.

Il periodo che va dal 1° gennaio fino alla fine di settembre fa registrare un calo esponenziale del 40 per cento sul numero dei passeggeri annuali dei mezzi pubblici locali rispetto al 2019.

Autobus, corriere e treni risultano infatti meno frequentati dall’utenza, che preferisce il trasporto privato.

Una tendenza che non accennerà a diminuire perché chi ha optato per l’utilizzo di mezzi propri non sceglierà facilmente di tornare ad usufruire del servizio pubblico. Parliamo dei bus urbani ed extraurbani da e per Trento, Pergine, Rovereto e Alto Garda, della ferrovia Trento-Malè e Trento-Bassano e della funivia Trento-Sardagna.

Secondo le previsioni a lungo termine, per recuperare i numeri precedenti alla pandemia saranno necessari almeno cinque anni. Del resto la disaffezione all’uso del trasporto pubblico è un fenomeno anche nazionale.

Si rischia dunque una involuzione della coscienza civica del cittadino che rischia di portare ad un serio problema ecologico. Per questo motivo la provincia di Trento sembra voler puntare sull’implementazione degli spostamenti ‘green’ con l’installazione di più stazioni di ricarica per le auto elettriche.

Gli impianti, secondo quanto già predisposto dal piano del 2017, dovrebbero passare dagli attuali 240 a 1310, con una diffusione che sia più possibile omogenea sul territorio.

Basti pensare che ad oggi su 166 comuni trentini, 77 non hanno un punto di ricarica (la maggior parte di questi è comunque sotto i 4mila abitanti).

Per fare questo l’amministrazione provinciale ha già messo dai 4 ai 5 milioni di euro a bilancio con la pianificazione di un partenariato tra pubblico e privato che coinvolga le realtà già esistenti. Obiettivo, soddisfare la futura richiesta da parte di cittadini residenti e turisti.