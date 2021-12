Cenere versata nell’umido a Spormaggiore, il monito dell’amministrazione comunale: «L’isola ecologica è monitorata, se il fatto si ripete verranno presi dei provvedimenti»

Nell’isola ecologica SP08 situata in località “Campagna” a Spormaggiore, come si può notare dalla foto, è stata versata della cenere.

A renderlo noto è l’amministrazione comunale di Spormaggiore, tramite la propria pagina Facebook, che ricorda che la cenere non va inserita nel bidone dell’umido, ma in quello del secco (come si può leggere nella dicitura impressa sul cassonetto dell’umido) all’interno degli appositi sacchetti.

«Oltre ad aver sbagliato cassonetto, è stata versata cenere anche all’esterno – scrive l’amministrazione comunale –. Si ricorda che l’isola è monitorata e che se il fatto si ripete verranno presi i dovuti provvedimenti».

Sempre in materia di conferimento dell’immondizia, è stato segnalato anche che l’isola ecologica SP02 situata in via Braide, sotto il parcheggio del Parco Faunistico, è colma di rifiuti sia della frazione carta/cartone che multimateriale (imballaggi in plastica, ecc.).

«Abbiamo segnalato la criticità all’ente gestore che a partire dalla prossima settimana aumenterà il ritiro passando da due a tre volte settimanali – fa sapere l’amministrazione –. Ci scusiamo per il disagio e ricordiamo che se il cassonetto è colmo o non funzionante siete pregati di avvisare tempestivamente il vicesindaco Ermes Floriani (348.4044366) oppure il sindaco Mirco Pomarolli (338.8936615). Concludiamo ricordando che il deposito di qualsiasi rifiuto all’esterno del cassonetto equivale ad abbandono di rifiuto e quindi perseguibile a norma di legge».

