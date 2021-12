Avio, rinnovata la convenzione con “Stella d’Oro “

“L’associazione Stella d’Oro svolge nel nostro territorio un ruolo importante non soltanto nelle emergenze ma anche per i servizi che normalmente vengono richiesti ai volontari. Per questo l’amministrazione comunale di Avio è convinta nel rinnovare la convenzione e mettere a disposizione un contributo per l’acquisto di una nuova ambulanza”.

Questo il commento del sindaco di Avio Ivano Fracchetti e dell’assessore Anna Valli a margine della firma dell’accordo con il presidente della Stella d’Oro Maurizio Bombana e le consigliere Diana Cristoforetti e Monica Giuliani.

Cosa prevede in sostanza il rinnovo della convenzione per i prossimi quattro anni? Nello specifico verrà garantita una serie di servizi sul territorio del Comune di Avio come il trasporto di persone disabili in occasione di consultazioni elettorali; la raccolta e il trasporto di prelievi ematici a favore di persone residenti con difficoltà a deambulare (stesso servizio in caso di accordo tra Comune di Avio e Casa di riposo); la presenza di un automezzo e di personale con qualifica di soccorritore durante lo svolgimento di iniziative o manifestazioni organizzate dal Comune di Avio; supportare il Sindaco nelle decisioni in campo sanitario in caso di situazioni di emergenza previste dal piano della Protezione Civile. Stella d’Oro infine aiuterà l’amministrazione comunale nel fornire la formazione necessaria ai referenti delle associazioni sportive. “Grazie dunque alla convenzione con la Stella d’Oro questa amministrazione comunale – confermano il sindaco Fracchetti e l’assessore Valli – sarà in grado di offrire ai propri cittadini una valida integrazione dei servizi sanitari e dei servizi sociali sempre più puntuali ed efficienti. Oltre al rimborso spese per contribuire a sovvenzionare il servizio sanitario reso dai volontari il Comune ha deciso di contribuire a finanziare l’acquisto di una nuova ambulanza con un importo di 20.000 euro”.

Pubblicità Pubblicità