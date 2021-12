Violenza sul cane in Piazza Duomo, migliaia di persone minacciano di morte la persona sbagliata

E’ diventato virale il filmato del cane che è stato picchiato alle sette di mattina sotto i portici di Piazza Duomo a Trento.

In poche ore, il video, pubblicato su Facebook dal consigliere comunale Andrea Merler e riportato da tutti i giornali, è arrivato ad essere al centro della pubblica attenzione.

Quei calci e quelle botte inflitte al povero cane, hanno impietosito e provocato l’indignazione di migliaia di persone. Quando l’animale è stato portato via dalla padrona sono infatti piovute le richieste di adozione nei confronti della bestiola.

In moltissimi si sono indignati e “strappati i capelli” davanti alle scene di violenza. La rabbia è stata tale che, verso l’ex padrona del cagnolino, sono persino piovute migliaia di minacce di morte.

Evidentemente, nella società attuale, la pietà può essere provata per un animale, mentre nulla può essere scusato ad una persona. Il giudizio è sembrato essere unanime.

Nessuno si è curato di contestualizzare il caso o di verificare l’identità della persona “incriminata”. Sono semplicemente piovute le minacce… verso la donna sbagliata.

L’intero web, infervorato dal clima dell’animalismo estremista, entrato in possesso di un nome, si è scagliato contro chi ha avuto la sfortuna di chiamarsi e di avere la stessa età del “pericoloso criminale” che ha picchiato il cane.

Sui social è anche circolato l’appello della madre della donna che si è vista recapitare 2000 minacce di morte: “Questa ragazza si chiama come mia figlia nome e cognome uguale e anche anno di nascita uguale.

Ieri è stata minacciata da più di 2000 persone di morte se la trovano per strada a Trento e la picchieranno a sangue…ma non è lei non farebbe male a nessuno”.

L’appello Facebook fa molto pensare a quanto i social possano essere pericolosi e a quanto violenta sia la società attuale, pronta a scagliarsi contro il primo malcapitato, incurante di tutto.