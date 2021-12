Vendeva la droga ai giovani: arrestato 37enne tunisino pregiudicato

I carabinieri di Egna hanno arrestato un tunisino di 37 anni ritenuto responsabile di varie attività di spaccio sul capoluogo e nella Bassa Atesina.

Lo straniero si era già stato arrestato in flagranza nel 2019 dai militari dell’Arma di Bolzano per il possesso di tre panetti di hashish del peso complessivo di poco superiore a due etti e circa 630 euro provento della sua attività criminale. Nell’estate del 2020 era stato poi denunciato per ricettazione e porto di oggetti atti a offendere. Lo avevano perquisito e trovato in possesso di un codice fiscale già segnalato come rubato e di un coltello.

Un anno dopo essere stato arrestato anche dalla Squadra mobile della Polizia, aveva trasferito la propria attività illegale proprio in Bassa atesina, dove vendeva cocaina ed eroina ai giovani del luogo in collaborazione con altri malviventi ora denunciati. Ora l’uomo di trova in carcere nel capoluogo in attesa di giudizio.

