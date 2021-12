Vaccinati con terza dose a contatto con un positivo: niente quarantena ma Ffp2

I vaccinati con tre dosi che vengono a contatto con un positivo non saranno obbligati alla quarantena ma dovranno indossare la mascherina Ffp2 per una settimana. Questa la nuova direttiva scaturita dall’accordo tra governo e Cts per la gestione dei prossimi mesi di emergenza saitaria a livello nazionale.

Ammesso in tutti i casi che si sia asintomatici, la stessa norma vale per chi ha fatto solo le due dosi da meno di quattro mesi mentre chi si trova nella rischiosa fase tra seconda e terza dose dovrà comunque fermarsi per 5 giorni e poi avere un tampone negativo.

In caso di sintomi del virus invece le regole tornano quelle di sempre, ovvero quelle applicate prima della mini riforma di fine anno. Va da sé che i non vaccinati che sono stati a contatto con un positivo non potranno usufruire di nessuna misura alternativa all’isolamento domiciliare di 10 giorni più un tampone negativo oppure di 14 giorni senza bisogno di tampone.

Pubblicità Pubblicità

Gli italiani coperti dal cosiddetto ‘booster’ al momento sono circa 17 milioni. Tra questi, a tutti coloro che risulteranno positivi asintomatici basteranno 7 giorni di quarantena seguita da un test anche rapido.

E riguardo al picco di contagi da variante Omicron atteso per le prossime settimane, il sottosegretario alla Salute Paolo Sileri ha sottolineato: “Ci dobbiamo aspettare che centinaia di migliaia di persone si contagino con Omicron nelle prossime settimane, ma niente panico. Con Omicron stiamo andando verso l’endemia”.

E ancora: “Andiamo verso la riduzione della quarantena per i vaccinati ma per gradi. Ossia con il passare dei giorni ci possono essere degli aggiustamenti a seconda delle situazione. E il super green pass per i lavoratori è una ipotesi sul tavolo“.

Pubblicità Pubblicità