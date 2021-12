Truffato in Spagna mentre lavora: l’odissea di un giovane di Mattarello

Aveva versato più di 1000 euro di caparra per affittare una casa a Gran Canaria dove ha lavorato ma i soldi che gli spettavano non gli sono mai stati restituiti.

E’ la storia che ci racconta un 29enne di Mattarello che per ben tre anni ha lavorato in Spagna pagando regolarmente l’affitto della sua abitazione ma che, dopo essersene andato, è stato truffato.

“La caparra dell’appartamento che ammontava a 1000 euro doveva essermi restituita entro 15 giorni da quando ho abbandonato la casa.

Pubblicità Pubblicità

Ora, dopo ben due anni da quando me ne sono andato, non ho ancora visto un soldo. Quando sono andato via, la casa era perfetta.

Ho anche dei video che lo testimoniano. Era tutto pulito ed in ordine – ci spiega il ragazzo, continuando poi la sua storia – . L’agenzia alla quale avevo affittato l’appartamento, è scomparsa e i procedimenti legali internazionali sono estremamente lunghi e complicati”.

Il 29enne, che ha lasciato la Spagna il 30 luglio 2019, ci ha esposto la sua odissea giuridica. Prima era entrato in contatto con un avvocato di Gran Canaria il quale non ha affatto approfondito la questione e anzi, non rispondeva neppure ai messaggi che il trentino mandava dall’Italia ma che nonostante ciò ha preteso di essere pagato.

Pubblicità Pubblicità



Allora quest’ultimo ha deciso di contattare un avvocato di Trento per riuscire a risolvere qualcosa. Le trattative sono ancora in corso ma, per cercare di risolvere qualcosa, il 29enne, quest’estate è dovuto recarsi personalmente nel paese nel quale risiedeva.

Ha consegnato una denuncia ai proprietari della casa in affitto che si erano affidati ad un’agenzia e ai titolari dell’agenzia che non risultava esistere più.

La titolare dell’agenzia “fantasma”, non avrebbe però voluto aprire la porta al ragazzo che ci dice ”sono andato a consegnare la denuncia di persona alla casa della donna ma quando ho provato a bussare, nessuno mi ha aperto. Sentivo la televisione dentro la stanza ma non c’è stata nessuna risposta”.

Dei problemi ci sono stati anche con i proprietari stessi dell’appartamento in subaffitto che hanno dichiarato anch’essi di essere stati truffati e quindi esenti dalla responsabilità di risarcire l’uomo truffato.

“Siccome l’agenzia è sparita, abbiamo fatto causa sia all’agenzia che non esiste più e anche ai titolari della casa.

Il figlio della proprietaria mi ha detto che non c’entrano niente e fanno solamente affidamento all’agenzia – continua dubbioso il ragazzo – . Ha cercato di intimorirmi dicendo che mi avrebbe fatto pagare le spese dell’avvocato.

Non ci devo però rimettere io da ex inquilino che ho sempre pagato gli affitti, le tasse e le bollette”.

Per ora di soldi né di collaborazione da parte delle altre parti non se ne sente l’odore e il 29enne sta cominciando a perdere le speranze: “Non sono quei 1000 euro che mi cambiano la vita…

Certamente in un periodo così non sarebbero sicuramente sgraditi ma non sono quelli che fanno la differenza. Mi sembra però ingiusto che solo perché sono italiano e sono tornato nel mio paese abbiano deciso di truffarmi.

Il mio avvocato mi ha detto che probabilmente, se continueremo la causa e non si arriverà a breve ad una soluzione, dei 1000€, me ne resteranno forse 300 ma non mi interessa, voglio giungere ad un epilogo di questa situazione”.