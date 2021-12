Trovata morta in casa da due mesi: il figlio la teneva nascosta in camera

Lei era morta in casa da due mesi ma nessuno se ne era accorto: il figlio di 77 anni la nascondeva ‘gelosamente’ nella camera da letto curandosi bene di non farlo sapere.

E’ questo il drammatico caso della 93enne signora Angela e di suo figlio Roberto Silvestri. Il corpo senza vita della donna è sato trovato, mummificato, nella loro casa di Genova.

All’arrivo delle forze dell’ordine, allertate dall’amministratore di sostegno della defunta, l’uomo non ha opposto resistenza. Roberto era però riuscito a mentire durante il lungo tempo in cui aveva conservato il segreto della madre all’interno dell’abitazione. A chi gi chiedeva notizie della scomparsa lui raccontava altro.

‘E’ andata a fare la spesa‘ aveva più volte riferito ad alcuni vicini di casa insospettiti dall’assenza dell’anziana.

Sembra che la morte sia comunque avvenuta per cause naturali. La salma, come confermato anche dal medico legale, era priva segni che farebbero pensare ad un omicidio ma le cause della morte verranno ora chiarite dall’esame autoptico disposto dal magistrato.

Nel frattempo Silvestri, sotto choc per essersi dovuto separare dalla madre deceduta, è stato ricoverato in ospedale.

