Troppi incidenti e la tangenziale fa paura: nel 2021 uno scontro ogni cinque giorni

La tangenziale di Trento è troppo pericolosa. A dirlo non è l’opinione di un singolo utente della strada ma i dati reali che parlano di un’incidenza troppo alta di sinistri stradali riportata a livello comunale dal sindaco Ianeselli e dal consigliere Brugnara.

Sono numeri importanti quelli riportati dalla statistica quotidiana dell’anno appena passato che parla di un incidente ogni quattro o cinque giorni.

Lo si è visto in diverse occasioni lo scorso mese di novembre, quando l’arteria è rimasta più volte bloccata a causa dell’eccessivo flusso di traffico in caso di maltempo e degli incidenti decisamente troppo frequenti.

Il tratto più a rischio, secondo le rilevazioni, sarebbe quello tra Piedicastello e l’interporto (uscite 5-8). Poco più di tre chilometri lungo i quali solo nel 2019 si sono rilevati 47 incidenti.

Altro punto sensibile è il tratto all’altezza del ponte di Ravina, troppo spesso teatro di rocamboleschi scontri tra veicoli e pericolose uscite di strada autonome così come il percorso che da lì porta fino allo svincolo di Trento sud.

Decisamente più sicuro invece è il percorso che da Campotrentino va alla galleria di Martignano.

In totale nel 2019 sono stati rilevati 97 incidenti contro i 61 del 2020 e dei 77 del 2021 (dato parziale e sottostimato anche se a pochi giorni dalla fine dell’anno).

Quasi 4mila le multe quest’anno (3701 per la precisione) mentre l’anno precedente la cifra si aggirava intorno alle 4.500 (4.497).

Il Comune, anche a questo proposito e per una maggiore sicurezza di chi guida tutto l’anno lungo l’arteria pubblica, ha promesso ora un’intensificazione dei controlli con tanto di telelaser e autovelox.

Un dispositivo fisso verrà installato subito dopo la galleria di Martignano in direzione della città e all’altezza di Pergine centro, in corrispondenza dell’uscita. Si pensa inoltre che altri due strumenti di controllo della velocità verranno posizionati lungo via Alto Adige in entrambi i sensi di marcia.