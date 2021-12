Press-container per lo smaltimento di carta e imballaggi a Lavis: tutti li possono utilizzare

In questi giorni si sta sentendo parlare molto di rifiuti a Lavis.

Per questo motivo, l’amministrazione comunale ha voluto ricordare che tutti i cittadini possono conferire carta e imballaggi leggeri anche nei press-container collocati presso il Piazzale Stolcis, a lato della stazione della ferrovia Trento-Malè.

Si può conferire nei press-container usando la tessera dei rifiuti domestici (ma possono farlo anche le utenze non domestiche). Ogni tessera è quindi abbinata a una specifica isola, ma tutte sono abbinate anche ai press-container.

La bocca dei press-container è molto grande, ed è quindi ideale se si ha molto materiale (carta o imballaggi leggeri) da conferire o se si hanno materiali grandi che andrebbero altrimenti schiacciati.

L’amministrazione ha sottolineato inoltre che usare i press-container conviene. Infatti conferendo nei press-container si riceve uno sconto in bolletta triplicato rispetto al valore di mercato del materiale conferito, e cioè 0,45 Euro/Kg per la plastica e 0,06 Euro/Kg per la carta.

