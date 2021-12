Non solo Jovanotti, Savino o i Ferragnez: ora anche Al Bano è positivo al Covid

Lorenzo Cherubini in arte ‘Jovanotti’, Nicola Savino, i Ferragnez e ora anche Al Bano. Si allunga la lista dei vip recentemente risultati positivi al Covid e per loro il Capodanno non potrà che essere ‘blindato’.

Ma questi personaggi famosi non sono gli unici ad avere testimoniato, sui social e non, la loro piccola grande battaglia contro il virus in questi mesi.

Chi da asintomatico e chi invece con diversi disturbi dovuti ad un contagio più pesante, tutti si sono prodigati a condividere con i propri fan e follower gioie e dolori legati alla malattia.

Pubblicità Pubblicità

Parliamo di Gerry Scotti, che si è ammalato durante la la seconda ondata o di Piero Chiambretti che per colpa del Covid ha perso anche la madre.

E poi ci sono Iva Zanicchi, Federica Pellegrini, Carlo Conti, Filippo Magnini e Giorgia Palmas, Giorgio Panariello, Alena Seredova, Ornella Vanoni, Andrea Bocelli, Cristian De Sica, Orietta Berti, Damiano e Victoria dei Maneskin, J-Ax e Marracash.

Tra gli stranieri che hanno condiviso la loro esperienza su social di sono invece Mel Gibson, Idris Elba, Pink a Placido Domingo e ancora Antonio Banderas, Tom Hanks, Robert Pattinson, Hugh Grant, Kayne West, Dwayne Douglas Johnson “The Rock” e moltissimi altri.

Pubblicità Pubblicità



Tornando ad Al Bano, anche il cantante di Cellino San Marco ha annunciato la propria positività utilizzando le sue piattaforme. “Sono l’unico ad aver contratto il virus, Loredana è negativa“, ha detto attraverso Instagram.

“Il virus mi ha colpito al punto tale che non posso fare quello che c’era in programma di fare: l’ultima notte dell’anno da Bari con Panicucci e tanti miei amici“, ha detto in riferimento ai suoi impegni televisivi con Mediaset.

E non è mancato anche un messaggio indirizzato a chi si rifiuta di fare il vaccino:”State attenti perché questo colpisce tutti, anche i No-Vax, e questa è un’amara verità. Intanto, buon anno a tutti e alla fine vinceremo noi, sicuramente“.