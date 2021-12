In pensione il responsabile di produzione Roberto Bonn: festa emozionante al Consorzio Ortofrutticolo del Contà

Nei giorni scorsi al Consorzio Ortofrutticolo del Contà, che fa capo a Melinda, si è celebrato il pensionamento di Roberto Bonn, da 16 anni responsabile della produzione.

Un momento di ringraziamento, e di festa, per rendere omaggio a chi per tanto tempo ha portato avanti il proprio lavoro con competenza e professionalità nello stabilimento della bassa Val di Non.

Roberto Bonn, classe 1964, ha iniziato a lavorare come stagionale, per poi proseguire la propria carriera da mulettista e quindi come magazziniere al Coba di Denno. Nel 2005, con l’apertura della nuova sala di lavorazione a Cunevo, ha assunto il ruolo di responsabile, prima sotto la guida di Tiziano Menapace come direttore, poi con Francesco Pizzolli.

Al rinfresco organizzato per festeggiarlo erano presenti tutti i dipendenti, che gli hanno consegnato un dono particolarmente apprezzato e letto una poesia.

«Ci teniamo a ringraziare Roberto Bonn per l’impegno e l’instancabile professionalità dimostrati in questi anni nell’organizzazione del lavoro e nella gestione del personale – fanno sapere i dipendenti e i colleghi –. Vogliamo inoltre augurargli che con la pensione possa godere della giusta ricompensa per il tanto lavoro svolto e che le molte soddisfazioni e i traguardi raggiunti nella sua vita lavorativa siano motivo di orgoglio per lui e di esempio per tutti».

Parole di gratitudine ricambiate da Roberto Bonn, che ha ringraziato i dipendenti per il grande impegno da essi profuso e la fattiva collaborazione (a Cunevo lavorano 238 operai stagionali, quasi tutte donne, e 20 fissi), sottolineando il fatto che, se in sala lavorazione si è sempre operato in maniera proficua, il merito è di tutti.

Al momento conviviale, chiaramente, non sono voluti mancare il direttore Pizzolli, che ha augurato a tutti buone feste e ha salutato comunicando che a fine anno lascerà il Contà per occuparsi del commerciale a Melinda, e Stefano de Oliva, che raccoglierà da Roberto Bonn il testimone di responsabile della produzione.