Ffp2 sui bus: quasi nessuno le indossa. I trentini non recepiscono le nuove regole anti contagio

Le nuove regole emesse dall’ultimo decreto Draghi per la prevenzione del contagio sono entrate in vigore da poco ma sono chiare. Tra queste, c’è l‘obbligo di odossare la mascherina Ffp2 sui mezzi pubblici.

Una misura che non deve essere stata recepita però così chiaramente a livello locale, data la confusione che regna nell’utenza sul tipo di comportamento da tenere a bordo. Sta di fatto che a Trento sugli autobus una persona su tre salirebbe senza la tipologia di mascherina indicata dal ministero. Molti portano quella chirurgica senza nemmeno sapere di infrangere le regole.

Alle prese con le nuove direttive sono soprattutti gli autisti assieme agli studenti e ai lavoratori. Le maggiori difficoltà nella gestione della situazione, come prevedibile, sono toccate ai primi che ad oggi non hanno direttive sul come fare rispettare le regole.

Pubblicità Pubblicità

Un passeggero senza mascherina si deve fare scendere oppure no? Nessuna indicazione precisa è stata data a questo proposito e i dipendenti dell’azienda di trasporto brancolano nel buio. Bene dunque per il momento avvisare chi viaggia senza lasciare a terra nessuno.

Il carico per chi guida l’autobus ad oggi è già abbastanza pesante, tra l’impegno di dover controllare i biglietti nonostante la presenza dei (pochi) controllori e il costante dovere di tenere per un turno intero un dispositivo di protezione decisamente invasivo rispetto a quello tradizionale.

In definitiva c’è chi fa finta di nulla e chi invece si informa dopo, ma il problema rimane: praticamente nessuno al momento indossa la giusta protezione.

Pubblicità Pubblicità