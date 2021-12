Farmacista No vax sospesa viene trovata ad operare in Valsugana: denunciata

Una farmacista della Valsugana senza vaccino è stata scoperta ad operare priva del relativo permesso. Un reato rilevante dato che la donna rischia ora una denuncia per esercizio abusivo della professione e una sanzione amministrativa.

Posto che la professionista non sarebbe per l’appunto vaccinata, in seguito alla segnalazione dell’Ordine competente di appartenenza, un eventuale provvedimento da parte dell’Azienda sanitaria trentina non dovrebbe tardare ad arrivare.

A rilevare il caso gli uomini della Guardia di Finanza operanti nel corso del consueto giro di controlli nei confronti di un sistema che finora in provincia di Trento non aveva dato nessun problema dal punto di vista del rispetto delle regole.

I farmacisti trentini, molto ligi alle regole, finora avrebbero solo dato la loro totale disponibilità alla contribuzione fattiva per la riuscita della campagna vaccinale.

Parliamo dunque di una ‘mosca bianca’ sul totale dei 650 farmacisti operanti in Trentino, che però non va ignorata. Secondo quanto riportato dalla presidente dell’Ordine Tiziana Dallago, la percentuale di defezione a livello locale sarebbe minima.

Del resto lo stesso ordine avrebbe per legge gli strumenti per il controllo degli eventuali ‘ostili’ al vaccino, con la relativa facoltà di poter invitare gli stessi alla regolarizzazione della situazione.

Mentre prima la verifica dell’aderenza alle regole era in capo all’Azienda sanitaria, ora spetta infatti agli Ordini professionali verificare il rispetto degli obblighi sanitari con la facoltà di relativa sospensione nel caso questi non rispettassero le regole imposte dalla legge.

Da qui il provvedimento nei confronti della professionista della Valsugana. In tutta Italia risulta che ad oggi sui controlli in centri pubblici e privati (1069 in totale) la verifica è stata effettuata su circa 4900 figure sanitarie diverse (medici, infermieri, odontoiatri, veterinari, fisioteraisti e per l’appunto, anche farmacisti) per un totale di 281 posizioni irregolari rilevate.

Le aree che hanno registrato il maggior numero di defezioni sono la Calabria, la Sicilia, il Molise e a sorpresa, la vicina provincia di Bolzano.