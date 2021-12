Fallimento del governo, sbarchi ormai fuori controllo: Il Trentino è una delle regioni che ospita meno migranti

Continuano incessanti gli sbarchi dei migranti sulle coste italiane. Altre due navi Ong cariche di disperati chiedono un porto sicuro e naturalmente a chi? All’Italia ovviamente.

Malta, la Spagna e la Gregia bloccano gli sbarchi. L’Italia no. Perché le Ong non si rivolgono al proprio Stato di bandiera? Mistero assoluto. Ora l’Italia è il più grande campo profughi del mondo. Anche se di veri profughi è ormai attestato ne arrivano davvero pochi.

La Sea Watch 3, Ong tedesca e la Geo Barents di Medici senza frontiere nei giorni scorsi dopo aver atteso i migranti sulle coste libiche hanno fatto rotta, manco a dirlo, verso l’Italia.

Risultato: lo sbarco di oltre mille migranti che vanno ad aggiungersi a quelli arrivati tra il 24 e il 26 dicembre. Un tour di sbarchi mai visto prima. Da noi insomma invece che i turisti arrivano i migranti per la felicità dei comunisti con il rolex.

Una situazione fuori controllo che si protrae ormai da troppo tempo e che grazie all’emergenza covid passa in secondo piano.

Il Viminale fa buon viso a cattiva sorte e rimane immobile certificando l’inaguatezza del ministro Lamorgese i cui fallimenti diventano ormai quasi imbarazzanti.

Lo stesso Viminale certifica che sulle nostre coste sono arrivati ad oggi nel 2021 66.432 migranti, a fronte dei 34.134 arrivati nel 2020 e degli 11.439 giunti nel 2019 con Matteo Salvini come ministro dell’Interno. Con il ministro Lamorgese gli sbarchi sono sestuplicati

Nell’ultimo anno il governo italiano non si è nemmeno fato carico di chiedere ai paei europei di ospitare qualcuno di questi disperati.

Ormai l’Italia accetta passivamente la politica migratoria aprendo i porti senza se e senza ma, senza neanche pretendere che l’Unione europea faccia il proprio dovere di garantire i ricollocamenti tra gli Stati membri, che quest’anno, udite udite, sono stati solamente 164. L’Europa si prende 1 clandestino su 100 che sbarcano in Italia. Se questa è la collaborazione della comunità Europea….

La nostra provincia secondo l’ultimo aggiornamento del 15 di dicembre (vedi sotto) è il territorio che ospita meno migranti in assoluto di tutte le regioni italiane, solo l’1% rispetto a tutta l’Italia. Segno che le politiche della Giunta Fugatti hanno centrato l’obiettivo sventolato in campagna elettorale come uno dei cardini della programmazione leghista. Fra le operazioni effettuate va ricordato lo smantellamento del centro profughi di Marco di Rovereto e l’ormai imminente nuovo ridimensonamento del centro Fersina.

Sono infatti solo 1.106 gli immigrati presenti nei centri di accoglienza e nei centri del SAI. In vetta Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Lazio. A questi dati vanno comunque aggiunti i migranti che sfuggono all’identificazione. E qui fare una stima diventa davvero difficile. (il grafico del titolo è aggiornato al 15 dicembre 2021 – fonte Viminale – in verde i migranti sbarcati nel 2021)