Dipendenti del Sait in sciopero: no all’esternalizzaione. L’azienda: “Garantiti salari e diritti”

I dipendenti del Sait uniti contro l’esternalizzazione del magazzino. Questo è stato deciso in assemblea nella mattinata di ieri (28 dicembre) dai lavoratori che hanno decisamente respinto l’ipotesi dell’affidamento in appalto dello spazio lavorativo alla cooperativa MoviTrento.

La decisione era stata comunicata dall’azienda lo scorso 15 dicembre con l’obiettivo di dare seguito ad una delibera del cda del gennaio 2020 per l’allineamento agli standard di settore.

La nuova direttiva volta all’abbattimento dei costi non è però piaciuta, tanto da fare indire uno sciopero con blocco della gestione delle merci anche per le giornate di oggi e domani.

Come contromisura aggiuntiva, verrà inoltre avviato il blocco degli straordinari a partire dal 2 gennaio 2022. A rischio sarebbero i 116 euro di integrativo aziendale, il diritto alla mensa e l’articolo 18. In questo senso l’appalto rappresenterebbe un salto nel buio.

A pesare sulla memoria dei lavoratori è stato soprattutto il ricordo della procedura di licenziamento collettivo avvenuta nel 2017.

Stupore per la reazione dei magazzinieri è stata espressa dai vertici dell’azienda che l’hanno definita ‘sproporzionata e inattesa’ ma i sindacati restano sulle proprie posizioni: le esternalizzazioni impoveriscono il personale privandolo di diritti fondamentali.

I dipendenti del Sait locale sarebbero in tutto un’ottantina. Da parte sua, l’azienda ha garantito un piano di trasferimento dei dipendenti che tutelerà le condizioni economiche e l’integrità del posto di lavoro di ogni singolo.

Del resto MoviTrento S.C. è partner logistico di Sait da almeno una decina di anni, operante con lo stesso contratto collettivo del commercio.

Un probabile prossimo incontro conciliativo è stato ipotizzato per il 12 gennaio 2022, quando le parti in causa si confronteranno con la completa facoltà, da parte dei lavoratori, di presentare le condizioni per il futuro del rapporto collaborativo.