Covid, + 46% i ricoverati senza vaccino. In rianimazione i no vax sono il 71%

Come promesso dagli analisti dei dati a cavallo tra vecchio e nuovo anno, l’impennata dei contagi è arrivata e investe soprattutto la fascia dei giovanissimi.

Per snocciolare un po’ di cifre, possiamo dire che nella settimana dal 21 al 28 dicembre i pazienti sotto i 18 anni sono cresciuti del 46%. Una percentuale che si alza al 56 per i più piccoli (fascia tra 0 e 4 anni) mentre la restante parte del 44% ha tra 5 e 18 anni.

Fanno da ‘faro’ i 21 ospedali sentinella della Fiaso che comprendono i quattro pediatrici. Per ciò che riguarda invece il resto dei contagi, il mese di dicembre ha segnato l’incremento dei ricoveri di soggetti non vaccinati.

Dal 7 dicembre al 28 dicembre si registra un +46%, mentre i pazienti vaccinati nello stesso periodo ha registrato solo un +19%.

Come ha confermato la stessa Fiaso, i no vax sono circa il 71% del totale dei pazienti ricoverati in Rianimazione contro il 29% di vaccinati. Nei reparti ordinari la presenza di pazienti non vaccinati è invece del 54%.

I vaccinati hanno una media di 70 anni con i 63 dei non vaccinati e le due categorie soffrono di stati di salute diversi: il 71% dei vaccinati ricoverati soffre di gravi patologie mentre meno della metà dei pazienti non vaccinati (47%) è affetto da altre malattie.

