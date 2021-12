Brentonico: passaggio di testimone tra medici di base

L’amministrazione locale comunica che, dal 10 gennaio, andrà in pensione il medico di medicina generale Mauro Dalpiaz e, al suo posto, prenderà servizio il dottor Marco Basioli.

L’assessore comunale alle politiche sociali e sanitarie, Mauro Mazzurana, spiega: «La prima cosa da dire è che l’amministrazione e l’intera comunità ringraziano il dottor Dalpiaz per i tanti anni di servizio. Va sottolineata la sua disponibilità anche al di fuori dell’orario di ricevimento: non ha mai fatto mancare il proprio supporto. Inoltre, è sempre stato disponibile a raggiungere tutte le frazioni.

Gli auguriamo una serena, oltre che meritatissima, pensione. In secondo luogo, diamo il benvenuto al dottor Basioli che, per il momento, assume un incarico a tempo determinato: fino a marzo quando completerà i suoi studi. Ci auguriamo che, in seguito, scelga Brentonico per continuare il proprio lavoro».

Il passaggio dei pazienti da Dalpiaz a Basioli sarà automatico: non servirà effettuare la scelta; inoltre, il dottor Basioli non potrà ricevere nuovi assistiti.

La situazione dei medici di base, come noto, non è rosea a livello nazionale e locale.

Spiega ancora Mazzurana: «Con le ultime selezioni, delle quaranta zone carenti trentine solo tre sono state effettivamente coperte. Al momento Brentonico vive una situazione buona: ci sono 3 medici sull’Altopiano, di cui 1 presta servizio anche a Mori e in Val di Gresta. Si aggiungono 2 ulteriori professionisti che, pur lavorando principalmente a Mori, garantiscono la copertura anche di parte delle frazioni più basse».

