Assicurazione obbligatoria sulle piste da sci: scatta il trend delle polizze tutto l’anno

Dal primo gennaio 2022 sulle piste da sci in Italia valgono nuove regole. Il nuovo decreto (d.lgs. 40/2021) ha portato diverse novità, tra cui l’assicurazione di responsabilità civile obbligatoria per gli sciatori. I gestori degli impianti di risalita devono offrire tale copertura assicurativa quando vendono lo skipass, a chi non avesse già un’assicurazione di responsabilità civile.

Forse per questo motivo negli ultimi giorni le compagnie di assicurazione e le banche locali hanno pubblicizzato in modo massiccio la stipula di polizze di responsabilità civile privata. Tra le offerte ci sono anche le “offerte giornaliere” che possono essere attivate online quando necessario, insomma una sorta di polizza “on demand”.

“Uno sviluppo assurdo – commenta Stefanie Unterweger, consulente assicurativa del CTCU – i consumatori dovrebbero avere un’assicurazione di responsabilità civile privata valida per tutto l’anno, perché gli incidenti con danni economici possono accadere anche fuori dalle piste da sci. Per esempio, quando siete in giro in bicicletta”.

Solitamente l’assicurazione di responsabilità civile privata è stipulata come polizza annuale per l’intera famiglia. Copre fino al massimale assicurato e i danni che le persone assicurate causano involontariamente a terzi di norma in tutto il mondo.

Tale assicurazione può essere stipulata per tutto l’anno per pochi euro. Secondo l’ultima indagine sui premi, questi prodotti assicurativi costano tra i 50 e i 120 euro all’anno, e ci assicurano anche quando ci divertiamo sulle piste da sci.

Lo stesso principio si applica anche all’assicurazione privata contro gli infortuni. Si ha bisogno di un’assicurazione contro gli infortuni non solo durante le ore sulle piste da sci, ma se necessario tutto l’anno. Se c’è bisogno di una simile polizza, valutando il proprio bisogno assicurativo, si dovrebbe sempre optare per un contratto annuale con copertura individuale.

È possibile verificare le proprie esigenze assicurative con il nostro nuovo check-up rapido su https://www.consumer.bz.it/it/check-breve-sulle-assicurazioni