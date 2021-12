Violenza brutale sul cane in piazza Duomo: individuata la donna ripresa dalle telecamere. Ora rischia la denuncia

E’ stata individuata dalla Polizia locale di Trento la donna che ieri mattina (27 dicembre) intorno alle 7.30 era stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza di piazza Duomo mentre con violenza inaudita si scagliava contro il proprio cane con calci e colpi di borsetta.

La povera bestiola, tenuta in scacco dal guinzaglio, non si poteva divincolare né sfuggire all’attacco feroce e ingiustificato della padrona che noncurante degli sguardi attoniti dei passanti, ha continuato ad inveire colpendola alle costole, al torace e alla testa e in seguito trascinandola a terra.

Nelle immagini che vi mostriamo nuovamente in questo filmato la signora, coperta da un berretto di lana e da una giacca pesante, viene poi inseguita da alcuni testimoni che avevano assistito alla terribile scena.

La donna, secondo quanto raccontato da alcuni cittadini, non sarebbe nuova ad episodi del genere. Spesso era stata notata per le vie della città in compagnia del cane, che avrebbe bistrattato regolarmente.

Ora richia una denuncia penale per maltrattamento di animali che potrebbe costarle anche la reclusione da tre a diciotto mesi o la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Se venisse condannata si potrebbe successivamente dare il via all‘affidamento. Una misura per la quale si starebbe attivando anche l’Oipa del Trentino.

A segnalare pubblicamente il fatto tramite i social, richiedendo l’intervento delle forze dell’Ordine, è stato il consigliere comunale Andrea Merler.

Merler si era detto “personalmente profondamente scioccato dalla visione di queste immagini. Una donna, se la possiamo definire tale, che sotto il portico di Piazza Duomo, brutalmente picchia il suo cane“.

Il filmato era stato poi inviato dallo stesso Merler al comandante della Polizia Locale nonché al Vice-Questore. “Spero che il soggetto venga perseguito dalla giustizia e che il cane trovi una famiglia che lo rispetti e lo ami“, aveva sottolineato.

