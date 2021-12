Salvato il cane picchiato in piazza Duomo: tantissime le richieste di adozione

“Stamattina gli agenti del Nucleo civico della Polizia locale hanno messo in salvo il cane maltrattato, che si trova ora (in buone condizioni di salute) presso il canile di Trento, dove verrà accudito con amore“.

E’ quanto comunica il sindaco Franco Ianeselli, affidando parole di rassicurazione ad un post pubblicato oggi (28 dicembre) sulla sua pagina Facebook e riferite al terribile episodio di violenza contro gli animali avvenuto ieri mattina sotto i portici di piazza Duomo.

Quì una povera bestiola è stata presa brutalmente a botte dalla padrona la quale, noncurante dei numerosi testimoni che hanno assistito alla scena, l’ha poi trascinata via.

Grazie alle immagini della videosorveglianza la donna è stata ora individuata e rischia una denuncia penale più una multa salatissima.

“Sono già arrivate numerose richieste di adozione per lui e questo ci fa capire la straordinaria generosità delle persone. Ci teniamo però a precisare che non è immediatamente adottabile“, ha commentato ancora Ianeselli.

“Chi commette un simile atto è sicuramente una persona con problemi. Questo non giustifica il suo comportamento, ma provvederemo ad aiutare anche lei, anche per evitare che questi episodi si ripetano ancora“, conclude il sindaco. Durante la giornata di ieri sono state molte le richieste di informazioni giunte alla nostra redazione per l’eventuale adozione del cane.