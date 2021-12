Resiste lo zoccolo No vax: lunghe code per i tamponi all’Hub di Trento sud

La campagna vaccinale messa in atto con impegno dalla Provincia di Trento per spingere la popolazione a proteggersi dalla nuova ondata di Covid ha dato i suoi frutti, con più del 70 per centro della partecipazione.

Ma a giudicare dalla ‘corsa al tampone’ tuttora in atto, soprattutto in concomitanza delle Feste, potremmo dire c’è ancora molto lavoro da fare.

Lo testimoniano le lunghe code di mezzi che si sono formate nella giornata di ieri (27 dicembre) già dal primo pomeriggio in direzione dell’Hub vaccinale di San Vincenzo, a Trento sud.

Tutti in attesa di poter effettuare il test molecolare per confermare o smentire le positività indicate precedentemente dall’antigenico oppure per tenere sotto controllo le conseguenze di eventuali contatti con positivi o sospetti tali.

Nella sua fase di picco la lunga fila di macchine ha raggiunto la rotatoria del Marinaio creando grossi disagi al traffico.

Un problema che con tutta probabilità non accennerà a diminuire anche nei prossimi giorni dato il numero dei contagi da zona gialla, la scarsa propensione dello zoccolo duro No vax all’immunizzazione e il personale disponibile di molto ridotto per le operazioni di test.

Inoltre, le necessità dell’utenza non sono le stesse. Per questo sarebbe auspicabile predisporre un ingresso separato per chi si deve vaccinare rispetto a chi deve effettuare solo il tempone.

Sul fronte dei vaccini invece, il Trentino si sta preparando all’anticipazione della terza dose a quattro mesi, come previsto dal governo con cambio automatico delle date all’interno del sistema informatico di monitoraggio.

E’ inoltre allo studio ministeriale una misura che prevede la riduzione di un’eventuale quarantena per chi ha già usufruito del booster. Un eventuale accorciamento dei tempi si potrà valutare solo dopo la convocazione del Cts prevista per mercoledì 29 dicembre e un’attenta analisi dell’andamento epidemiologico.