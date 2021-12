Nuova stretta talebana in Afghanistan: le donne non possono viaggiare senza un parente maschio

Senza l’accompagnamento di un parente uomo, alle donne sarà proibito viaggiare.

E’ questa l’ultima follia dei talebani in Afghanistan che hanno statuito l’assurda norma per la quale un soggetto di sesso femminile non potrà superare una distanza di 45 miglia (corca 72 chilometri) in assenza di almeno un parente maschio.

La raccomandazione è stata pubblicata dal ministero della Promozione della virtù e della prevenzione del vizio. La stessa norma invita gli autisti a non accettare donne sui loro veicoli se non indossano il velo islamico.

E proviene sempre dallo stesso dicastero la direttiva che impone alle emittenti di tutto il Paese di non mandare più in onda filmati e serie in cui compaiono donne oltre all’obbligo il velo alle giornaliste televisive.

Per non farsi mancare nulla, qualche giorno fa nella capitale Kabul l’amministrazione cittadina ha tentato di far rimuovere le foto delle donne “contrarie ai principi dell’Islam” dalle aree commerciali ovvero dalle vetrine dei negozi e da insegne e cartelli presenti nell’area metropolitana.

Le promesse sulla garanzia della libertà nel Paese al momento dell’insediamento del nuovo governo sono quindi state puntualmente disattese.

