Nomade tenta il furto a casa di un’anziana sola a Mezzocorona, rintracciato e denunciato dalla polizia Locale

Brutta avventura stamane nella tarda mattinata dove un nomade pregiudicato ha tentato di entrare in una casa in via IV Novembre a Mezzocorona. Il ladro era già entrato nel giardino della casa, scavalcando lo steccato, e si stava apprestando a forzare la porta d’entrata con gli arnesi da scasso.

Non aveva fatto i conti però con l’anziana donna che era all’interno della casa e dopo aver sentito degli strani rumori alla porta ha subito allertato gli uomini della polizia Locale Rotaliana – Koenigsberg.

Due uomini della locale sono subito intervenuti mettendo in fuga il ladro. Dopo aver preso informazioni e rasserenato l’anziana signora, che viveva da sola, si sono subito messi alla caccia del nomade e grazie alla prontezza del loro intervento sono riusciti a rintracciarlo. Il ladro è stato denunciato a piede libero per tentato furto. Sono stati sequestrati anche gli oggetti usati per lo scasso che l’uomo portava ancora addosso.

Pubblicità Pubblicità