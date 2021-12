Morto Elio Pollam, l’addio del Val di Fassa Running: “Un pilastro del nostro team”

Non ce l’ha fatta Elio Pollam. Sconfitto da un male incurabile, se ne è andato in punta di piedi lasciando però un vuoto incolmabile in tutti coloro che lo hanno conosciuto e che con lui hanno collaborato.

Il Comitato organizzatore della Val di Fassa Running piange oggi una spalla preziosa, un protagonista dello sport in Trentino e dei grandi eventi con al centro una delle gare podistiche a tappe più partecipate d’Italia.

Membro del Consiglio direttivo e voce vera della competizione, che per anni ha accompagnato gli atleti dalla partenza fino al traguardo commentando successi e sconfitte, Pollam è ricordato dalla Società come una figura ormai insostituibile.

Lo speaker storico era infatti diventato ormai un simbolo della val di Fassa, nella quale ha contribuito in maniera determinante a portare il grande sport.

“Un uomo che amava la sua terra e si è impegnato per renderla grande e conosciuta in tutto il mondo. Un pilastro del nostro team“, ha sottolineato il presidente Armando Mich.

E ancora: “Il nostro gruppo ha perso una delle sue colonne portanti e la manifestazione non sarà certo più la stessa senza di lui. Lo ricorderemo il prossimo giugno, in occasione della prossima edizione dell’evento sportivo“.

