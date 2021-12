Minaccia i passanti con forbici e martello: straniero bloccato e sottoposto a visita psichiatrica

La Vigilia di Natale è stata particolarmente movimentata per la Polizia a Bolzano. Poco dopo mezzogiorno alcune segnalazioni indicavano la presenza di uno straniero che, apparentemente in stato confusionale, minacciava i passanti con un martello e delle forbici nella zona di via Museo.

L’uomo è stato raggiunto sul Ponte Talvera e, dopo essere stato disarmato e bloccato a terra, è stato trasferito negli uffici della Questura.

Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso anche di due taglierini che teneva nascosti sotto gli indumenti. Per lui è quindi scattata la denuncia per minaccia aggravata, porto di armi od oggetti atti ad offendere e resistenza a Pubblico Ufficiale. Preposta anche la visita psichiatrica presso l’ospedale San Maurizio.

