Levico: cervo attraversa la strada all’improvviso e l’impatto con un’auto è inevitabile

E’ stato investito domenica sera (26 dicembre) l’ennesimo cervo a Levico Terme.

E’ accaduto poco prima delle 23.30. Una mercedes stava transitando lungo la statale 47 quando improvvisamente un ungolato ha attraversato la strada.

La collisione è stata inevitabile e l’animale è morto sul colpo.

Pubblicità Pubblicità

Il conducente della vettura per fortuna non ha invece riportato alcuna lesione. Danneggiata piuttosto gravemente invece la sua macchina. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Levico Terme che si sono occupati della messa in sicurezza della carreggiata.

La vettura è stata poi recuperata dal carro attrezzi e la viabilità ripristinata. La carcassa dell’animale deceduto è stata invece recuperata in un secondo momento.

Pubblicità Pubblicità