Il presidente Fugatti finanzia nuovi interventi sulle infrastrutture per 187 milioni di euro

La provincia autonoma di Trento programma nuovi investimenti in materia di viabilità, con interventi per 186,96 milioni di euro e 2,6 milioni di euro per incrementi relativi ad opere finanziate: sono previsti nell’integrazione, approvata dalla Giunta provinciale su proposta del presidente Maurizio Fugatti, al Documento di programmazione settoriale 2021 – 2023 in materia di Infrastrutture e trasporti – Sezioni Infrastrutture stradali statali e provinciali – Infrastrutture ciclopedonali”.

Tra i principali interventi di nuova programmazione vi sono: 75 milioni di euro per l’intervento: “Opera n. S- 1021: Variante Campitello – Canazei. UF2 – By Pass di Canazei”.

L’intervento programmato col provvedimento adottato ieri, inquadrato nel più ampio intervento della Variante di Campitello e Canazei, ha come obiettivi il decongestionamento dell’abitato di Canazei, con il miglioramento della capacità e delle condizioni di sicurezza della S.S. 48 delle Dolomiti e delle condizioni di sicurezza all’interno dei centri abitati del territorio.

Stanziati 67, 2 milioni di euro per l’intervento: “Opera n. S-478: Variante di Ponte Arche”. L’intervento consiste nella variante all’attuale tracciato della S.S. n. 237 del Caffaro, arteria di collegamento fra Trento e le valli Giudicarie e Rendena, nel tratto che attualmente transita per l’abitato di Ponte Arche, interessando un’ampia zona urbanizzata e turistico-termale (Terme di Comano).

13 milioni di euro sono stati stanziati per l’intervento: “Opera n. S-1022: Svincolo di Borgo est sulla S.S. 47 “della Valsugana”. L’intervento è pensato per scaricare il traffico dagli abitati di Castelnuovo e Borgo, razionalizzando il sistema dei collegamenti di Borgo con la S.S. 47.

Aggiunti inoltre finanziamenti per 10 milioni di euro per l’intervento: “ Opera n. S-1023: Interventi per la messa in sicurezza della strada statale 47 della Valsugana e realizzazione di percorsi ciclopedonali lungolago – 1° intervento”.

Tra gli scopi dell’opera vi sono il miglioramento della sicurezza stradale, l’investimento in mobilità sostenibile e cicloturismo, completando l’anello ciclabile attorno al lago di Caldonazzo, la tutela ambientale mettendo in sicurezza il lago da potenziali sversamenti di materiali inquinanti provenienti dalla statale 47 in caso di incidente.

Infine 6.milioni di euro complessivi (3 milioni ciascuno) sono previsti per la realizzazione di due interventi di ciclopedonalità che riguardano l’“Opera n. C-93 – Ciclopedonale lungo il lago di Ledro nel tratto fra gli abitati di Pieve e Molina di Ledro” e l'”Opera n. C-94: Raddoppio in dx Adige della ciclovia dell’Adige nella tratta tra Nomi e Mori”.

Il provvedimento di integrazione prevede inoltre adeguamenti con importi maggiori in relazione a superi di spesa per opere già presenti nel DPS per ulteriori 2,6 milioni di euro.

