Fiamme da una Campana interrata, rapido intervento dei vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di ieri, lunedì 27 dicembre, intorno alle 14.00, per una campana interrata nell’isola ecologica in via Arco a pochi passi dal centro della frazione droata di Ceniga nelle vicinanze di un parcheggio.

Dopo l’allarme lanciato da alcuni residenti che hanno notato il denso fumo e le fiamme alzarsi dalla campana interrata, sul posto in pochi minuti è arrivata una squadra dei vigili del fuoco di Dro coordinata dal comandante del corpo Luca Sartorelli con il carrello per gli incendi boschivi. I vigili del fuoco dopo aver constatato che a prendere a fuoco era una campana interrata dell’umido in pochi minuti hanno spento le fiamme bagnando le ceneri pr evitare la ripresa dell’incendio. Non è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine, e i vigili del fuoco dopo una mezz’oretta di lavoro sono potuti rientrare in caserma.

