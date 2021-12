Drive through tamponi: domani aperti Borgo, Rovereto, Pergine e Trento

Domani, 29 dicembre, i drive through tamponi di Borgo Valsugana, Rovereto e Pergine Valsugana saranno aperti per effettuare tamponi molecolari di conferma positività. A Trento è confermata l’apertura senza appuntamento dalle 13.30 alle 14.30 tutti i giorni.

Potranno recarsi ai drive through per effettuare il tampone molecolare senza appuntamento solo coloro che sono risultati positivi a un tampone antigenico rapido e devono effettuare, entro 72 ore, un tampone molecolare di conferma. In tutti gli altri casi (tampone di guarigione e tampone dei conviventi) si accede ai drive solo su appuntamento fissato dalla centrale Covid. Gli orari e le sedi delle aperture straordinarie sono:

