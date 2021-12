Dramma per Hugo Maradona: morto a soli 52 anni il fratello di Diego

A poco più di un anno dalla morte di Diego Maradona, avvenuta a novembre del 2020, un altro lutto colpisce la famiglia del calciatore più famoso della storia del calcio.

Il corpo senza vita di Hugo Maradona è stato ritrovato nella sua casa di Monte di Procida, in provincia di Napoli. Secondo le prime informazioni l’uomo sarebbe deceduto a soli 52 anni per un arresto cardiaco.

Il decesso sarebbe avvenuto intorno alle ore 12 di oggi, martedì 28 dicembre. A nulla è valso l’intervento dei sanitari del 118.

Pubblicità Pubblicità

Delle condizioni di salute del fratello del ‘Pibe de Oro’ si sa poco, a parte il fatto che avrebbe subito un intervento di routine nel 2018.

Non si hanno al momento informazioni riferite all’esistenza di malattie pregresse. Quando aveva solo 18 anni, Hugo decise di seguire le orme del maggiore intraprendendo la carriera calcistica.

Arruolato in un primo momento nel Napoli, fu poi trasferito in altri club calcistici in Spagna, Austria e Giappone. In Italia giocò nell’Ascoli. Dopo il rientro a Napoli e il ritiro si è dedicato al calcio giovanile come talent scout e allenatore delle giovanili.

Pubblicità Pubblicità



Feed has no items.