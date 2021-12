Capodanno, niente countdown in piazza Duomo. Spazio al carillon e ai giochi di luce

Un carillon musicale accompagnato da un gioco di luci: è questa la soluzione che verrà adottata dal Comune per sopperire ai mancati festeggiamenti in piazza Duomo a Trento, bloccati dal nuovo decreto del governo che vieta concerti e spettacoli a rischio assembramento per la notte di San Silvestro.

Per celebrare l’arrivo del 2022 si è dunque pensato ad una soluzione alternativa che partirà dal pomeriggio e si protrarrà fino alla mezzanotte del 31 dicembre, allo scoccare di un immaginario countdown.

Un ultimo dell’anno che i trentini, come nel resto d’Italia, potranno passare al ristorante (se muniti di super green pass) oppure a casa in compagnia di familiari e amici.

Pubblicità Pubblicità

Come già riportato dal nostro quotidiano in questo articolo, sarà possibile spostarsi senza limitazioni anche verso altre regioni e non ci sarà nessun coprifuoco.

Nessuna limitazione anche per il numero degli ospiti che si possono invitare a casa, cifra che peraltro non risulta indicata nemmeno per la conta dei possibili commensali presenti allo stesso tavolo all’interno di un ristorante.

La regola però sembrerebbe seguire il comune buon senso. Meglio evitare tavolate troppo affollate.

Pubblicità Pubblicità



Sapendo che non è possibile individuare un numero preciso di partecipanti al banchetto, si potrebbe però pensare di stabilire un massimo di 10 commensali rispettando il distanziamento ed evitando, possibilmente, chi non è vaccinato.

Tra le indicazioni utili per un capodanno ‘a basso rischio di contagio’, si può optare per una corretta aerazione dei locali chiusi, niente buffet con posate, piatti e bicchieri condivisi e soprattutto evitare di passarsi i telefoni cellulari mentre si fanno gli auguri.

Tornando agli eventi ‘mondani’ previsti per la serata di venerdì a Trento con entrata subordinata al possesso del super green pass, l’appuntamento è con il concerto di fine anno dell’orchestra Haydn in programma alle 18.30 all’auditorium Santa Chiara.

Al teatro Sociale alle 21.30 sarà invece la volta di Elio (senza il resto del gruppo delle Storie Tese) nello spettacolo “Ci vuole orecchio” dove l’artista canta e recita Enzo Jannacci.