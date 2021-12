Ville d’Anaunia: una variante al Prg per realizzare la piscina (e un parcheggio) di fianco al Ctl

Sarà una seduta importante quella di stasera, lunedì 27 dicembre 2021, per il Consiglio comunale di Ville d’Anaunia, che porterà in votazione una variante di pubblica utilità al Piano regolatore generale formato attualmente dai PRG dei tre ex Comuni di Nanno, Tassullo e Tuenno.

Un primo passaggio, necessario per non ritardare le opere pubbliche previste nel programma di legislatura, che nell’intenzione degli amministratori rappresenta la prima fase per adottare un Piano regolare generale unico del Comune di Ville d’Anaunia, che verrà portato in Consiglio successivamente all’entrata in vigore di questa variante.

La più importante variazione è la previsione di un’espansione dell’attuale area del Centro per lo Sport e del Tempo Libero. I tre Comuni di Tuenno, Tassullo e Nanno, ora fusi in Ville d’Anaunia, avevano già investito oltre 1,4 milioni di euro nell’area, assieme al Comune di Cles che aveva speso oltre 1,7 milioni, per la realizzazione congiunta della sala polifunzionale, del tennis coperto e della pista ciclabile.

Adesso viene prevista un’espansione, sempre in località Palù sul territorio di Ville d’Anaunia, che andrà a soddisfare due esigenze chiave per lo sviluppo turistico della Val di Non.

«Da una parte – spiega il sindaco di Ville d’Anaunia Samuel Valentini – la creazione di un parcheggio con punto di partenza per i turisti che desiderano accedere alla Val di Tovel, dall’altra la realizzazione di un centro servizi con piscina che possa consentire un’esperienza adeguata al visitatore, ma che offra anche un servizio importante alla popolazione locale».

Attraverso la realizzazione del parcheggio, l’intenzione è quella di ridurre significativamente l’inquinamento della valle, andando a spostare gran parte del traffico turistico sui mezzi pubblici.

«Basti pensare che nei tre mesi estivi circa 120 mila persone visitano la Val di Tovel – aggiunge Valentini –. Un dato che è destinato ad aumentare, su base annuale, se in futuro gli auspicati interventi sulla strada di collegamento permetteranno di prolungare l’accessibilità anche durante la stagione invernale. La creazione di un nuovo parcheggio diviene così centrale, da una parte per salvaguardare l’ambiente e dall’altra per permettere ai turisti di avere un’esperienza organizzata, priva di momenti stressanti e incertezze e basata sulla possibilità di visitare il territorio di Ville d’Anaunia nella maniera più ampia possibile».

Nell’ottica dell’amministrazione, infatti, quello del trasporto diverrà il momento chiave di informazione e formazione del turista, che potrà conoscere al meglio la realtà locale, potrà essere portato all’interno del centro abitato e potrà conoscere le realtà attrattive e anche ricettive del territorio.

La centralità all’interno della Val di Non, oltre al flusso turistico verso la Val di Tovel, fanno dell’area del Ctl anche il luogo ideale dove prevedere un centro adibito agli sport acquatici, adatto sia alle famiglie che alle associazioni sportive.

«Questa progettualità, che desideriamo mettere a disposizione di tutta la Val di Non, in sinergia con i Comuni che desidereranno partecipare, permetterà di creare un punto a servizio di un ampio bacino di utenza – sottolinea il primo cittadino –. Non si tratta di togliere spazio ad altri progetti, ma piuttosto di andare a valorizzare un unicum dato dal gran numero di turisti, dalle 12 mila persone che potranno raggiungere il centro anche a piedi (gli oltre 7 mila cittadini di Cles e i quasi 5 mila di Ville d’Anaunia, ndr) e dalla presenza di due Comuni amministrativi confinanti che hanno già avuto modo di collaborare con successo nell’area adiacente».

«L’intervento – conclude Valentini – dovrà realizzarsi in continuità e come forma di valorizzazione del biotopo Palù esistente, che potrà ritrovare una sua dimensione di centralità all’interno dell’area, pur senza aumentare il flusso di visitatori al suo interno. La diminuzione delle coltivazioni agricole in adiacenza al biotopo permetterà poi di rafforzare al meglio la tutela dell’ambiente».

Le altre variazioni previste nella variante al PRG che andrà in discussione stasera riguardano opere di portata più contenuta, ma comunque di grande importanza per il territorio, come la realizzazione di due nuovi accessi a Castel Valer, il potenziamento del collegamento Talao-Sanzenone, piccoli miglioramenti della viabilità e la previsione di infrastrutture tecnologiche al servizio dell’agricoltura.

