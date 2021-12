Sesso con minori: insegnava in Trentino l’insegnante di 45 anni arrestata a Natale dai carabinieri

Atti sessuali via chat e dal vivo con minori che adescava online.

Poi l’arresto e ora un procedimento penale a suo carico che comprende l’accusa di di aver prodotto materiale pornografico con riprese.

Il terribile caso era venuto alla luce qualche giorno fa dalla procura di Bari e noi ne avevamo dato notizia sul nostro quotidiano.

Pubblicità Pubblicità

Parliamo di ‘Zia Martina‘, l’insegnante di 45 anni prelevata dai carabinieri poco prima di Natale nell’ambito di un’inchiesta che la vede indagata con accuse gravissime.

“Impiegata in una scuola elementare di una città del nord” si disse. Oggi emerge che la maestra insegnava da settembre in una scuola del Trentino con un contratto a tempo indeterminato che ora rischia di non avere più.

Secondo gli investigatori, i fatti contestati sarebbero avvenuti tutti fuori dalla provincia, ma si pensa che l’autorità giudiziaria potrebbe indagare ora a livello locale per verificare che non ci siano ‘vittime’ anche sul nostro territorio.

Pubblicità Pubblicità



Le autorità scolastiche trentine sono state informate tramite comunicazione telefonica dalla Procura barese e come si prevede in queste occasioni si attende formale trasmissione del procedimento giudiziario.

Se le accuse a carico della donna fossero verificate, dopo la sospensione dal posto di lavoro si aprirebbe per lei un iter disciplinare che la porterebbe dritta al licenziamento.

Feed has no items.