Per l’Italia l’uomo dell’anno 2021 è Mario Draghi (ma con riserva)

Fino all’ultimo ha dovuto lottare di fronte alla concorrenza di Roberto Mancini, Amadeus e Achille Lauro (non l’armatore ma l’amico di Orietta Berti), ma quasi sulla linea del traguardo, con un colpo di reni e una promessa sull’Irpef, è riuscito a sbaragliare gli altri tre.

Anche perchè Mancini sta rischiando di fare la fine del Marcellolippi/2, Amadeus, nella pubblicità sul vaccino, quando si toglie la mascherina fa piangere i bambini e Achille Lauro si è autoeliminato non riconoscendosi nella categoria umana, essendo metà piercing e metà tatuaggio.

Mario Draghi è l’uomo che dal febbraio scorso ha dato una nuova immagine al nostro paese: rassicurante, efficiente e competitivo. Addirittura con il suo arrivo al Governo si è detto che l’Italia potrebbe diventare la vera leader dell’Unione Europea, superando la Germania, orfana della Merkel.

Autorevoli analisti dicono che gli inglesi, con una UE a trazione biancorossoverde, farebbero carte false per stracciare la Brexit e affidarsi a Mario Draghi, come Balotelli a Raiola.

Per ora il Professore, formatosi al Massachusetts Institute of Tecnology, dirigente della Goldman Sachs, Governatore della Banca d’Italia e Presidente della BCE, ha fatto (quasi solo) promesse: soprattutto sulla gestione della vagonata di soldi che sono arrivati in Italia per via del Covid.

A livello pratico si è visto pochino, considerando che i bonus per far girare l’economia si stanno dimostrando attendibili quanto il tizio in manette che fa l’autostop.

Non vogliamo sembrare anti-Draghi, ma in questi giorni abbiamo di nuovo festeggiato il Natale con i ristoranti chiusi, le mascherine in casa e le terapie intensive quasi in sold out, mentre le mense della Caritas continuano ad aggiungere posti.

Non vorremmo che Draghi sia il solito bluff alla Mario Monti: ve lo ricordate?…. Quando un gruppo di super-professoroni, gonfi del loro insegnamento nelle maggiori università del pianeta, hanno pensato di risolvere il debito italiano facendo andare in pensione la gente all’età di Matusalemme e togliendo 34 euro da tutti i conti correnti con più di 5 mila euro, compresi i libretti-risparmio dei bambini.

Così, a risolvere i problemi del paese, sono bravi tutti e l’aggravante e che non ci sono neppure riusciti.

Dalle parole di Draghi parrebbe che una speranza ci sia: mi è sembrato che, almeno lui, abbia capito che meno soldi togli dalle tasche degli italiani e più loro spendono e più gira l’economia.

Ha parlato di abbassamento dell’Irpef. Wahooo!!! Una rivoluzione copernicana!! Dai Mario, diminuiscila questa maledetta Irpef. Ad una patto però: se di Irpef ce ne togli 30 euro, non aggiungercene 60 da un’altra parte… Perchè allora, entra pure nell’anonimato più remoto come Mario Monti.

Feed has no items.